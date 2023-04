Lübeck (ots) - Am Samstag, den 15.04.23, kam es in der Dieselstraße in Lensahn zu einer Kollision zwischen einem grauen Audi A6 und einem weißen Kastenwagen, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei bittet um Mithilfe. Nach ersten Ermittlungen wollte die 44-jährige Fahrerin eines grauen Audis den Parkplatz des Aldi-Marktes in der ...

mehr