Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Beschädigtes Auto nach Spiegelunfall gesucht

Rheurdt (ots)

Am Dienstag (7. Februar 2023) gegen 10:50 Uhr war eine Autofahrerin in ihrem roten Opel Corsa auf der Bahnstraße in Fahrtrichtung Hochend unterwegs, als sie nach eigenen Angaben einen geparkten Wagen im Vorbeifahren beschädigte. Dabei habe sie mit ihrem rechten Seitenspiegel den linken Außenspiegel des anderen Autos touchiert. In der Zeit, in der die Frau wendete, parkte und die Polizei verständigte, fuhr der andere Wagen jedoch offenbar davon. Beschreiben konnte die Opel-Fahrerin den Wagen jedoch nicht. Zeugen oder der Fahrer/die Fahrerin des beschädigten Autos werden daher gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

