Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Lensahn

Verkehrsunfallflucht in Lensahn - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstag, den 15.04.23, kam es in der Dieselstraße in Lensahn zu einer Kollision zwischen einem grauen Audi A6 und einem weißen Kastenwagen, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach ersten Ermittlungen wollte die 44-jährige Fahrerin eines grauen Audis den Parkplatz des Aldi-Marktes in der Dieselstraße um 13:25 Uhr verlassen. Verkehrsbedingt wartete sie in der Ausfahrt, als ein weißer Pkw auf den Parkplatz fuhr. Dieser kollidierte beim Vorbeifahren mit seiner vorderen linken Fahrzeugecke mit der hinteren linken Fahrzeugseite ihres Pkws. Da die Ostholsteinerin die Ausfahrt nicht weiter blockieren wollte, fädelte sie sich in den fließenden Verkehr ein und kehrte umgehend über die zweite Zufahrt auf den Parkplatz zurück. Hierbei verlor sie den Unfallverursacher aus den Augen. Als sie wenige Augenblicke später auf den Parkplatz zurückkehrte, war ihr Kontrahent nicht mehr auffindbar.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Liefer- oder Handwerkerfahrzeug oder einen größeren SUV mit Ostholsteiner Kennzeichen. Auf einer der weißabgeklebten Scheiben befand sich ein schwarzer runder Aufkleber, vermutlich ein Firmenlogo. Der Fahrer war etwa 50 Jahre alt und trug eine Brille. Das Fahrzeug dürfte nicht unerheblich im vorderen linken Bereich beschädigt sein.

Die Höhe des Sachschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation Lensahn geführt. Zeugen, die zum vorgenannten Unfallgeschehen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04363-7939830 oder per E-Mail Lensahn.PSt.@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell