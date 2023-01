LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Eisenach (ots) - Unbekannte verschafften sich gestern in der Zeit von 07.45 Uhr bis 09.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Am Schleierborn und entwendeten Bargeld. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0 025384/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

