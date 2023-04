Polizeidirektion Lübeck

Unbekannte zerkratzen Fahrzeuglack - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Im Lübecker Stadtteil St. Gertrud kam es am vergangenen Wochenende (14./15.04.) zu zahlreichen Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter richteten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro an.

Den Ermittlungsbeamten des 3. Polizeireviers liegen bislang elf Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vor. In allen bekannt gewordenen Fällen hatten die Geschädigten ihre Fahrzeuge unbeschädigt in der Schönkampstraße geparkt und mussten im Nachhinein großflächige Lackkratzer feststellen.

Es ist davon auszugehen, dass Unbekannte mithilfe eines spitzen Gegenstandes den Lack der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen im Vorbeigehen zerkratzten.

Der entstandene Schaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die zwischen Freitag- und Samstagabend (15.04.) verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0451-131 6345 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de entgegen.

