LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei musste am Dienstag gleich zwei Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Alkohol die Unfallursache war. In den Nachmittagsstunden wollte ein 40-jähriger Radfahrer eine Ampel im Bereich der Straße der Nationen überqueren. Aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 3 Promille stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Ähnlich erging es in den Abendstunden in Bischleben einem 72-jährigen Radfahrer. Er fuhr auf der Geratalstraße in Richtung ...

mehr