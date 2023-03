POL-EN: Ennepetal- Einbruch in der Rocholzallee

Sprockhövel (ots) - Unbekannte versuchten am Freitag (03.03.) in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Flockenhaus einzubrechen. Augenscheinlich versuchten die Täter die Terrassentür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

