POL-MS: Hochzeitskorso auf der A 2 - Polizei erstattet Strafanzeige und stellt Führerscheine sicher

Münster (ots) - Am Mittwoch (23.03., 21:01 Uhr) hat ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer an der Wilhelmstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen beobachteten den unbekannten Radfahrer dabei, wie dieser in Schlangenlinien auf der Wilhelmstraße in Richtung Einsteinstraße fuhr. Hierbei stieß der ...

mehr