Polizei kontrolliert Geschwindigkeitsüberschreitungen

Im Rahmen der am Montag (17.04.) begonnenen Schwerpunktwoche Geschwindigkeitsüberwachung der Landespolizei Schleswig-Holstein, führten Beamte des 4. Polizeireviers gezielte Kontrollen in der Geniner Straße durch und ahndeten vier Verstöße.

Montagabend, gegen 22 Uhr, richteten zwei speziell geschulte Beamte des 4. Polizeireviers für knapp drei Stunden ihre Kontrollstelle zur Verkehrsüberwachung in der Geniner Straße ein. Hier war es erst am frühen Samstagmorgen (15.04.) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen, nachdem der Fahrzeugführer eines PKW Mercedes aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinen zwei Insassen von der Fahrbahn abkam und in die Verglasung einer Bushaltestelle fuhr.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Geniner Straße beträgt 50 km/h. Insgesamt vier Verkehrsteilnehmende waren schneller als erlaubt unterwegs. Drei von ihnen bewegten sich sogar im Bußgeldbereich: Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer aus Mecklenburg wurde abzüglich der Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h gemessen und wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zahlen müssen. Eine 52-jährige Lübeckerin führte ihren Skoda mit 77 km/h, weshalb sie ein Bußgeld über 180 Euro sowie ein Punkt in Flensburg erwarten. Spitzenreiter war um 00:24 Uhr ein 22 Jahre alter Lübecker, der mit vorwerfbaren 82 km/h auf der Geniner Straße unterwegs war. Der Mann wird seinen BMW einen Monat nicht führen dürfen. Zusätzlich kommen 260 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte auf ihn zu.

Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit zählen zu den häufigsten Unfallursachen, weshalb die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei regelmäßig einen besonderen Schwerpunkt auf die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten legt und gleichzeitig Aufklärungsarbeit leistet.

