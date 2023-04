Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Feuer vernichtet fünf Gartenlauben

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (19.04.) musste die Feuerwehr Lübeck zum ehemaligen Kleingartengelände Buntekuh nahe der Grapengießer Straße in Lübeck ausrücken. Dort standen mehrere Parzellen in Flammen. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten.

Gegen 18.00 Uhr stellten Zeugen Rauchschwaden über dem nicht mehr genutzten Parzellengelände fest und informierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Lübeck und weiterer freiwilliger Wehren der Umgebung brannten bereits mehrere Gartengrundstücke.

Nachdem die Feuerwehrkameraden die Wasserversorgung hergestellt hatten, konnten sie mit den Löscharbeiten beginnen. Circa 45 Minuten später hatten die Feuerwehren die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451 - 1310 oder per E-Mail K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell