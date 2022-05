Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vögelsen - WhatsApp-Betrug "erfolgreich" - Hinweise der Polizei ++ Lüneburg - Indoor-Plantage "aufgeflogen" ++ Bienenbüttel, OT. Grünhagen - ... mit Geleitschutz über die Bundesstraße 4 ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 18.05.2022

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Morgen des 17.05. gegen 07:00 Uhr in einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße. Ein 35-jähriger Lüneburger entwendete aus dem Geschäft mehrere Getränkedosen, steckte diese in einen Jutebeutel und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Dort wurde er durch Mitarbeiter gestellt, welche ihm daraufhin das Diebesgut abnehmen wollten. Hierbei wehrte sich der 35-Jährige, zerrte und riss an dem Rucksack. Im Anschluss flüchtete dieser. Aufgrund von Zeugenaussagen war der bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretene Täter schnell ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Jugendliche Diebinnen gestellt

Im Verlauf des 17.05. entwendeten zwei junge Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren mehrere Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße. Hierbei wurden sie durch den Ladendetektiv beobachtet. Bei den beiden jungen Mädchen konnte durch die eingesetzten Beamten dann festgestellt werden, dass diese bereits weitere Bekleidung in anderen Läden entwendet hatten. Der Wert des gesamten Diebesgutes lag bei mehreren hundert Euro.

Vögelsen - WhatsApp-Betrug "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Am gestrigen Tag erhielt ein 48-jähriger aus Vögelsen eine Nachricht seiner angeblichen Tochter über WhatsApp. In dieser Nachricht wurde suggeriert, dass das Telefon der Tochter kaputt sei und im Verlaufe eines Gespräches wurde um eine Überweisung von über 2000 Euro gebeten. Dieser Aufforderung kam der 48-Jährige nach. Erst im Nachgang stellte er fest, dass es sich bei der Nachrichtenschreiberin nicht um seine Tochter handelte.

So schützen Sie sich vor Betrug per Whatsapp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch

- (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen.

- Sichern Sie den gesamten Chatverlauf.

- Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Indoor-Plantage "aufgeflogen" - Grow-Box und Zubehör sichergestellt

Nach einem Zeugenhinweis geriet ein 33-jähriger Lüneburger am 17.05. in den Verdacht an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Kreideberg eine Indoor-Plantage zu betreiben. Bei der Durchsuchung am Nachmittag mit richterlichem Beschluss konnte innerhalb der Wohnung eine Grow-Box mit mehreren Pflanzen sichergestellt werden. Zudem wurden weitere Betäubungsmittel und diverse Verpackungsmaterialien aufgefunden. Im Verlaufe der Durchsuchung ergaben sich neue Hinweise auf weitere gelagerte Betäubungsmittel innerhalb einer Wohnung eines 42-Jährigen in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Auch dort konnte Verpackungsmaterial sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren, u.a. wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Adendorf - Zeugen stoppen betrunkenen Pkw-Fahrer

Am Morgen des 17.05. bemerkte der Fahrer eines Lkw die unsichere Fahrweise eines vor ihm fahrenden Pkw VW. Dieser fuhr in der Straße Im Moor Schlangenlinien und regelmäßig in den Gegenverkehr. Da der 55-jährige Pkw-Fahrer seine Fahrt auf einem Parkplatz unterbrach, hinderten die Zeugen diesen an der Weiterfahrt. Durch die alarmierte Polizei wurde festgestellt, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille aufwies. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüneburg - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.05. gegen 13:00 Uhr in der Hindenburgstraße Ecke Stöteroggestraße. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw VW Polo beabsichtigte von der Hindenburgstraße in die Stöteroggestraße einzubiegen. Hierbei übersah er eine 55-jährige Radfahrerin auf dem Radweg in Richtung Reichenbachplatz. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 350 Euro.

Deutsch Evern/Lüneburg- Radfahrer stürzen alleinbeteiligt

Zu einem Fahrradsturz kam es am Nachmittag des 17.05. gegen 15:30 Uhr in der Schützenstraße. Der 67-jährige Fahrer eines Pedelec beabsichtigte von der Schützenstraße nach rechts auf den Gehweg zu fahren. Hierbei stürzte er und verletzt sich leicht im Bereich des Kopfes, sodass dieser ins Klinikum verbracht wurde.

Zu einem weiteren Fahrradsturz kam es am Abend des 17.05. gegen 18:30 Uhr in der Reichenbachstraße. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Reichenbachstraße in Richtung Am Schifferwall. Hierbei übersah er ein Verkehrszeichen, welches am Rand des Radweges steht und kollidierte frontal mit diesem. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad, als auch am Verkehrszeichen entstand Sachschaden von gut 100 Euro.

Lüneburg - Gartenmöbel vor Geschäft entwendet - Hinweise

Zu einem Diebstahl mehrerer Gartenmöbel kam es in der Nacht zwischen dem 17.05. und dem 18.05. vor einem Geschäft Bei der Keulahütte. Unbekannte entwendeten vor dem Geschäft stehende und gesicherte Gartenmöbel, indem die Sicherungen mittels unbekanntem Werkzeug durchtrennt wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Fahrradladen - Täter ermittelt

Vier Fahrräder und Pedelecs holte sich ein 49-Jähriger sowie weitere Mittäter im Zeitraum vom 16. auf den 17.05.22 aus einem Fahrradladen/ -werkstatt am Sternplatz. Die Täter waren in das Gebäude eingebrochen. Die Polizei konnte den 49-Jährigen in den Abendstunden des 17.05.22 ermitteln, da er versucht hatte das neuwertige Pedelec für "kleines Geld" in der Lüneburger Straße an einen Passanten zu verkaufen. Dieser alarmierte die Polizei. Parallel entwickelte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem 49-Jährigen sowie einem 55-Jährigen, so dass diese sich schlugen. Bei dem 49-Jährigen fanden die Beamten parallel mehrere Tabletten sowie eine Tüte mit Anhaftungen von Kokain. Bei dem 55-Jährigen stellten die Beamten parallel drei Einhandmesser fest und sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern des Einbruchs dauern an.

Bienenbüttel, OT. Grünhagen - ... mit Geleitschutz über die Bundesstraße 4

Für "Geleitschutz" mit/bei einem "tierischen Einsatz" sorgte die Polizei Bienenbüttel/Bad Bevensen in den Morgenstunden des 18.05.22 auf der Bundesstraße 4 bei Grünhagen. Mehrere Autofahrer hatten dem Lagezentrum eine Schwanenfamilie gemeldet, die versuchte die stark frequentierte Bundesstraße 4 zu queren. Die Polizei geleitete Schwanenmutter, Vater und alle sieben Schwanennachkömmlinge zur Freude der Verkehrsteilnehmer sicher über die Fahrbahn und sperrte kurzfristig die Bundesstraße.

... Polizei als (Tier-) Freund & Helfer

++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Suderburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines auf einem Grundstück im Mühlensteg abgestellten Pkw Mitsubishi zerstörten Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 17.05.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

