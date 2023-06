Polizei Bonn

POL-BN: Nach Einbruch in Getränkemarkt: 23-Jährige und 25-Jähriger in Haft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befinden sich seit Samstag (17.06.2023) eine 23-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann. Sie stehen im Verdacht, am frühen Samstagmorgen gemeinschaftlich in einen Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf eingebrochen zu sein.

Zur Tatzeit gegen 05:40 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zwei maskierte Personen gemeldet, die sich gewaltsam Zutritt zum Innenbereich des Marktes in der Straße Am Dinaswerk verschafft hatten. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg konnte die beiden einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen. Im Nahbereich wurden außerdem mehrere aufgebrochene Autos festgestellt. Diese Straftaten sind nach ersten Ermittlungen ebenfalls den beiden Festgenommenen zuzuordnen. So wurden bei der Durchsuchung der von den beiden mitgeführten Taschen zuvor aus den Fahrzeugen gestohlene Gegenstände sichergestellt.

Beide wurden schließlich ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Maßnahmen der Kriminalwache wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für beide anordnete. Sie wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell