Polizei Bonn

POL-BN: Ramersdorf: Unbekannter schlug mit Pflasterstein Scheibe an geparktem Auto ein - Tasche entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 19.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 17:50 und 20:15 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an einem auf der Joseph-Schlumpeter-Allee geparkten Auto zu schaffen. Nach der Spurenlage schlug sie die rechte Seitenscheibe des Wagens mit einem Pflasterstein ein und entwendete auch dem Wageninnenraum eine Tasche, in der sich neben einer Geldbörse auch diverse persönliche Dokumente und eine Debitkarte befanden. Anschließend flüchtete die Person unerkannt vom Ort des Geschehens.

Durch die alarmierte Polizeistreife wurde der Pflasterstein als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt. Das zuständige KK 33 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell