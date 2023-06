Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Blumenladen in der Bonner City - Unbekannte entwendeten Laptop und Bargeld aus der Trinkgeldkasse - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 19.06.2023, gegen 12:00 Uhr, und dem 20.06.2023, gegen 08:30 Uhr, brach ein Unbekannter in einen Blumenladen auf der Rathausgasse in der Bonner City ein:

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelangte der Unbekannte zunächst über den Hausflur des Wohn- und Geschäftshauses in den Gartenbereich. Von dort aus drückte er einen Fensterflügel auf und gelangte so in die Räume des Blumenladens, die der Einbrecher dann auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchte. Nach dem aktuellen Sachstand entwendete er aus einem Aufenthaltsraum neben einem Laptop auch rund 10 Euro Bargeld aus einer Trinkgeldkasse. Mit seiner Beute verließ er den Tatort schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell