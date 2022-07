Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor aggressiven Bettlern sowie "Wasserzählerableserinnen"

Eisenach (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages (Freitag) kam es in der Eisenacher Innenstadt zu 2 Fällen, bei denen Personen aggressiv angebettelt und so dazu bewegt wurden, einen Obulus an die Bettler zu entrichten. Diesbezüglich werden Personen, die hierzu Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages (Samstag) traten in Eisenach mehrfach weibliche Personen in Erscheinung, welche von Haus zu Haus gingen und unter dem Vorwand, die Wasserzähler ablesen zu müssen, versuchten Zutritt zu den jeweiligen Objekten zu erlangen. Diesbezüglich warnt die Polizeiinspektion Eisenach davor fremde, unbekannte Personen in die privaten Räumlichkeiten einzulassen. Hier sollte erste eine einhundertprozentige Sicherheit bestehen, dass die jeweiligen Personen berechtigt die Wohnungen und Häuser betreten dürfen. In der Regel melden sich Mitarbeiter der jeweiligen Wasserversorger an, wenn ein Ablesetermin bevorsteht. Auch diesbezügliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.(sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell