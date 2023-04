Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Pfalzgrafenweiler - Mehrere Verletzte nach Kollision - Rettungshubschrauber im Einsatz

Pfalzgrafenweiler (ots)

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend auf der Landesstraße 404 bei Durrweiler.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die Fahrerin eines BMWs, gegen 20:25 Uhr, die Kreisstraße 4729 von Kälberbronn kommend und beabsichtigte die Landesstraße 404 zu überqueren, um auf der Landesstraße 398 weiter in Richtung Durrweiler zu fahren. Beim Queren der Landesstraße 404 übersah sie offenbar den auf der Landesstraße 404 von Dornstetten in Richtung Pfalzgrafenweiler fahrenden VW Golf und nahm dessen Vorfahrt. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW gegen einen VW Caddy geschleudert, welcher die Landesstraße 398 von Durrweiler kommend befuhr und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 404 in Richtung Dornstetten aufzufahren.

Infolge des Unfalls trugen der Fahrer vom VW Golf sowie sein Beifahrer schwere Verletzungen davon. Der der Golf-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des BMWs sowie die Fahrzeuginsassen des VW Caddys wurden mit jetzigem Stand leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der BMW sowie der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Ein Verkehrszeichen, wurde aufgrund des Unfallgeschehens ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Landesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell