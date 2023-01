POL-PPMZ: Budenheim - mittags mit 2.7 Promille unterwegs

Mainz (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Mittwochabend aus, um in Bodenheim in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter durchsuchten das vollständige Haus und entwendeten nach derzeitigem Stand zahlreiche Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Den Tätern gelang es, eine Kellertür aufzuhebeln und sich so Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem ...

