Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife stoppt rasenden Autofahrer auf Dresdener Straße: Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Beamte des Polizeireviers Ost wurden bei einer Streifenfahrt in der Nacht zum Donnerstag auf einen Pkw aufmerksam, der gegen 0:20 Uhr die Dresdener Straße mit deutlich überhöhter und gefährlicher Geschwindigkeit in Richtung Scharnhorststraße befuhr. Wie die Beamten berichten, erreichten sie anschließend selbst Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h, ohne jedoch zu dem hochmotorisierten Mercedes aufschließen und diesen anhalten zu können. Aus Sicherheitsgründen brach die Streife die Verfolgung des Rasers zunächst ab, konnte den Pkw aber im Bereich des "großen Kreisels" wieder ausfindig machen. Der Wagen fuhr letztlich zurück in Richtung Dresdener Straße und erreichte dort stadtauswärts erneut hohe Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. In der Göttinger Straße gelang es den Beamten schließlich, zu dem Pkw aufzuschließen und das Fahrzeug anzuhalten. Der 27 Jahre alte Fahrer aus Kassel und sein Beifahrer hatten die Streife zuvor offenbar nicht bemerkt und sich eigenen Angabe zufolge mit einem anderen Fahrzeug ein Rennen geliefert. Die Polizisten leiteten gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein und stellten vorsorglich den Fahrzeugschlüssel sicher. Neben einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren droht ihm zudem der Entzug der Fahrerlaubnis.

