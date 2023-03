Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Kind läuft vor Straßenbahn

Wörth (ots)

Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr kam es zu einem Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn in Wörth. Die Tram fuhr aus der Mozartstraße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. Am Fußgängerüberweg neben der Straßenbahn warteten bereits mehrere Schülerinnen und Schüler an der rot geschalteten Fußgängerampel. Aus nicht bekannten Gründen rannte ein 11-jähriger Junge an den warteten Personen vorbei und wollte über die Gleise rennen. Er prallte mit der rechten Tram Seite zusammen und wurde zurück an das am Fußgängerweg befestigte Geländer geschleudert. Durch den Zusammenstoß zog sich der Junge Kopfverletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer wurde psychologisch betreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr innerörtlich eingestellt. Der Fahrzeugverkehr war nicht beeinträchtigt.

