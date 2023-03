Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld/ Schwegenheim - Geschwindigkeitskontrollen

Lingenfeld/ Schwegenheim (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Lasermessungen durch. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld wurden zwischen 10:30 und 12 Uhr insgesamt vier Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem hatte ein Autofahrer während der Fahrt das Handy am Ohr. In der Neustadter Straße in Schwegenheim wurde ein "Geschwindigkeitssünder" erwischt.

