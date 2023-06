Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeuge beobachtet offenbar Reifenstecher im Philosophenweg: Polizei bittet um weitere Hinweise auf geflüchteten Täter

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Nachdem bereits am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz im Philosophenweg, Höhe Heckerstraße, die Reifen von Pkw durch einen Unbekannten zerstochen worden waren (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5525556), beobachtete ein Anwohner in der Nacht zum heutigen Mittwoch erneut eine solche Tat. Gegen 2:45 Uhr sah der Zeuge, der um die Fälle vom Wochenende wusste, einen Mann auf demselben Parkplatz, der sich dort verdächtig hin- und herbewegte. Der Unbekannte rannte schließlich auf dem Philosophenweg in Richtung Pfannkuchstraße weg. Der Zeuge entdeckte unmittelbar danach beim Nachsehen, dass an zwei Pkw auf dem Parkplatz mehrere Reifen platt waren und verständigte die Polizei. Die Fahndung nach dem geflüchteten mutmaßlichen Täter verlief anschließend jedoch leider ohne Erfolg. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, waren auf dem Parkplatz bei einem VW Golf drei Reifen und bei einem Renault die beiden Hinterreifen beschädigt und vermutlich zerstochen worden. Der Schaden wird insgesamt auf 1.000 Euro geschätzt.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut dem Zeugen um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit breiter Statur gehandelt haben, der einen schwarzen Kapuzenpullover trug.

Zeugen, die weitere Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell