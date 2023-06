Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifen von drei Autos auf Parkplatz im Philosophenweg zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Unbekannte haben am Wochenende auf einem Parkplatz im Philosophenweg die Reifen von drei Pkw zerstochen. Einer der betroffenen Fahrzeugbesitzer hatte Beschädigungen an einem Reifen seines VW Golf entdeckt und am gestrigen Sonntagabend gegen 19:30 Uhr die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren auf dem Parkplatz in Höhe der Heckerstraße auch noch Reifen an einem Opel und einem Volvo zerstochen worden. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

