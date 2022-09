Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Korntal-Münchingen: Diebstähle durch Paketzusteller aufgeklärt, Täter in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es seit dem 19.09.2022 in mehreren Fällen zum Diebstahl von Paketsendungen bei einem Subunternehmer eines großen Online-Versandhauses gekommen war, konnten am vergangenen Freitag in einem Hotel in Korntal-Münchingen drei tatverdächtige Personen festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen eine 27-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren, die als Fahrerin und Fahrer beschäftigt waren, in mindestens 20 Fällen Paketsendungen geöffnet und den Inhalt gestohlen haben. Aufgefallen waren die Taten durch zahlreiche Kundenbeschwerden über nicht zugestellte Pakete. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in den Hotelzimmern der Tatverdächtigen sowie in zwei von ihnen genutzten Fahrzeugen wurden zahlreiche Elektrogeräte, Bekleidungsstücke und Hygieneartikel sowie weitere teilweise geöffnete Pakete aufgefunden und beschlagnahmt. Der genaue Umfang der Diebstähle sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Korntal-Münchingen. Die drei Tatverdächtigen, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag einer Haftrichterin am Landgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ die Haftbefehle, setzte sie in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein.

