Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand in Zierenberg: Ursache unbekannt; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagmorgen kam es im Rohrbergweg in Zierenberg zum Brand eines Wohnhauses. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war das Feuer aus noch unbekannten Gründen gegen 6 Uhr im Bereich des Obergeschosses eines dortigen Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohner beider Wohnungen hatten sich anschließend rechtzeitig ins Freie retten können und blieben unverletzt. Das Dach des Hauses sowie die Wohnräume im ersten Obergeschoss wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 300.000 Euro. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell