Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alleinunfall am Friedrichsplatz: Drei verletzte Personen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am heutigen Dienstag, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich am Friedrichsplatz ein schwerer Alleinunfall mit einem Pkw. Die aus Kassel stammende 22-jährige Fahrerin des Unfallfahrzeugs hatte unmittelbar zuvor im fließenden Gegenverkehr einen Funkstreifenwagen der Polizei erkannt. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie daraufhin ihr Fahrzeug stark, verlor jedoch die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer. Alle drei Insassen des verunfallten Mercedes, neben der Fahrerin ein 22-Jähriger und eine 45-Jährige aus Kassel, erlitten schwere Verletzungen. Nach dem Eintreffen der sofort durch die Polizisten alarmierten Rettungskräfte wurden die Verletzten umgehend versorgt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser transportiert. An der Mercedes E-Klasse war ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Frankfurter Straße in Höhe der Einsatzstelle in Richtung Weserspitze für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. Nach den ersten Ermittlungen zur Unfallursache steht die 22-Jährige im Verdacht, unter Drogeneinfluss am Steuer des Wagens gesessen zu haben, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell