Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 26 Handys bei Einbruch in Mobilfunkgeschäft gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am frühen Montagmorgen, im Zeitraum zwischen 01:20 Uhr und 01:35 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mithilfe eines Pflastersteins die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens in der Unteren Königsstraße ein. Anschließend entwendeten die Diebe 26 Handys samt Verpackungen aus der Vitrine und flüchteten vermutlich in Richtung Königsplatz. Auf dem Tisch einer Bäckerei nahmen sie einige von den Handys aus ihren Verpackungen. Die Packungen ließen sie dort liegen und setzten ihre Flucht in bislang unbekannte Richtung fort. Der Wert der gestohlenen Handys beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge informierte einige Stunden später die Polizei. Die entsandten Polizisten des Kriminaldauerdienstes aus Kassel nahmen die Anzeige auf und konnten diverse Spuren sichern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag im benannten Bereich verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell