Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb bestiehlt hochbetagte Naumburger Seniorin in deren Haus: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Naumburg-Elbenberg (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Trickdieb hat sich am gestrigen Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, unter dem Vorwand, alte Sachen wie Schallplattenspieler kaufen zu wollen, Zutritt zum Haus einer hochbetagten Seniorin aus dem Naumburger Ortsteil Elbenberg verschafft. Dort ließ sich der Unbekannte einige Gegenstände zeigen, wobei er in einem unbeobachteten Moment jedoch mehrere Schmuckstücke an sich nahm. Anschließend gab der Mann vor, einige der zuvor gesehenen Gegenstände kaufen und deswegen einen Karton von draußen holen zu wollen. Als er nicht zurückkehrte, schöpfte die Seniorin Verdacht und bemerkte den Diebstahl des Schmucks.

Den Trickdieb beschrieb das Opfer gegenüber der Polizei später wie folgt: Männlich, 40-50 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Statur, dunkle kurze Haare (Seiten kurz rasiert), gepflegtes Aussehen, mitteleuropäische Erscheinung, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer langen dunklen Hose und einem dunklen Oberteil.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am gestrigen Montagvormittag in Elbenberg verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

