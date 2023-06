Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann entblößt sich vor Zehnjähriger: Schnelle Festnahme dank eines Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Am gestrigen Donnerstagabend entblößte sich ein offenbar betrunkener Mann im Forstbachweg auf offener Straße gegenüber einem entgegenkommenden zehn Jahre alten Mädchen. Das Kind war daraufhin schnell an dem Täter vorbeigegangen. Der 24 Jahre alte Beifahrer eines zufällig vorbeifahrenden Pkw hatte das Geschehen in Höhe des Eibenwegs gegen 18 Uhr beobachtet und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Dank der schnellen Meldung des Zeugen und der von ihm abgegebenen guten Personenbeschreibung konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den mutmaßlichen Täter wenige Augenblicke später noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der offensichtlich alkoholisierte 44 Jahre alte Mann aus Kassel musste die Streife anschließend für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen eines Sexualdeliktes ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell