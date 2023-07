POL-EU: Unfall mit drei Verletzten

Euskirchen (ots) - Zwei Frauen (19, 21) und ein Mann (35) konnten am Montagnachmittag (16 Uhr) in der Euskirchener Innenstadt durch Polizeibeamte beobachtet werden, wie sie Waren aus einem Bekleidungsgeschäft stahlen. Alle drei Personen trugen Taschen/Rucksäcke bei sich, die prall gefüllt waren. An all diesen Kleidungsstücken befanden sich noch die Etiketten. Die 21-Jährige und der 35-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die 19-Jährige konnte entkommen. Die ...

