Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam

Euskirchen (ots)

Gegen 19.29 Uhr am Samstag (08.07.2023) wollten Polizeibeamte ein 25km/h-Leichtfahrzeug zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der 60-jährige Fahrer ignorierte die Weisung jedoch und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Nach kurzer Nachfahrt konnten der Fahrer angehalten werden und wurde kontrolliert. Dabei wurden deutliche Ausfallerscheinungen wahrgenommen und der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache verbracht. Während der Blutprobenentnahme verhielt sich der Mann so aggressiv, dass er zwischenzeitlich fixiert werden musste. Letztlich konnte der Fahrer nicht mehr beruhigt werden und wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

