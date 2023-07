Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb festgenommen

Bad Münstereifel (ots)

Die Mitarbeiterinnen einer Supermarkt-Filiale in Bad Münstereifel beobachteten am Samstag 08.07.2023 gegen 18.40 Uhr einen 40-jährigen Mann bei einem Ladendiebstahl. Nach Ansprache durch die Mitarbeiterinnen wollte der Ladendieb den Supermarkt verlassen und sich durch Flucht weiterer Maßnahmen entziehen. Ein zufällig in seiner Freizeit vorbeifahrender Polizeibeamte erkannte die Situation und nahm den Ladendieb sofort fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurde der polizeibekannte Ladendieb auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Das Diebesgut konnte vor Ort den Mitarbeitern wieder ausgehändigt werden.

