Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall auf 10-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (12.05.2023, 18 Uhr) wurde ein 10-Jähriger in der Budapester Straße von zwei Jugendlichen angesprochen und mit einem Cuttermesser bedroht. Die Täter schlugen auf den 10-Jährigen mehrmals ein und entrissen dessen mitgeführte Tasche. Als der 10-Jährige um Hilfe rief, ließen die Jugendlichen die Tasche fallen und flüchteten. Der 10-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen waren zwischen 13 und 14 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell