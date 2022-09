POL-HB: Nr.: 0600 --Mit Messer verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße Zeit: 20.09.22, 12 Uhr Ein Mann überfiel am Dienstagmittag in der Neustadt einen 77 Jahre alten Senioren in seiner Wohnung. Der Eindringling raubte eine Goldkette und flüchtete. Die Polizei Bremen konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln und noch am Abend festnehmen. Der 32-Jährige klingelte an der Wohnung des Bremers in der Westerstraße. Als ...

