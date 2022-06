Polizei Dortmund

POL-DO: Diesel, Wodka und Ikea Möbel - Polizei nimmt drei Täter nach Diebstahl fest

Dortmund (ots)

Lkw-Fahrer haben Kraftstoffdiebe auf frischer Tat ertappt. Polizisten fanden weiteres Diebesgut und nahmen drei Tatverdächtige fest. Nach ersten Ermittlungen hielten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Lkw-Fahrer auf dem dafür vorgesehen Parkplatz des Ikealagers in der Ellinghauser Straße auf. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Fahrer drei verdächtigte Personen an einem abgestellten Lkw. Sie waren gerade dabei, mit einem Schlauch Dieselkraftstoff aus dem Tank in mehrere Kanister zu füllen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen zwei Lkw-Fahrern und den Tätern. Dabei wurde der 31-jährige Fahrer aus Belarus leicht verletzt. Zwei Täter flüchteten daraufhin zu Fuß, einer nutzte ein Auto zur Flucht.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten drei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um Männer im Alter von 26, 31 und 37 Jahre aus Rumänien.

Insgesamt stellten die Beamten im Nahbereich drei abgestellte Autos mit rumänischem Kennzeichen fest, die vermutlich zu den Tätern gehören. In einem Wagen fanden die Beamten mögliches Diebesgut in Form von Wodka-Flaschen und verpackte IKEA Möbel. Die Polizisten stellten alle drei Autos und das augenscheinliche Diebesgut sicher. Die drei Tatverdächtigen verbrachten die Nacht im Gewahrsam. Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Sie erwartet jetzt unter anderem ein Verfahren wegen Verdacht des Räuberischen Diebstahls.

