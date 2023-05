LPI-SLF: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Schlettwein/ Hirschberg (ots) - Korrektur nach Änderung der Örtlichkeit in Pößneck, OT Schlettwein: In Schlettwein und Hirschberg kam es am Wochenende zu Auseinandersetzungen im Zusammengang mit den Mai-Feierlichkeiten. In der Nacht von Sonntag zu Montag schlug ein 34-Jähriger -Zeugenaussagen zufolge- bei den ...

mehr