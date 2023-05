Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung: Auseinandersetzungen bei Mai-Feierlichkeiten

Schlettwein/ Hirschberg (ots)

Korrektur nach Änderung der Örtlichkeit in Pößneck, OT Schlettwein: In Schlettwein und Hirschberg kam es am Wochenende zu Auseinandersetzungen im Zusammengang mit den Mai-Feierlichkeiten. In der Nacht von Sonntag zu Montag schlug ein 34-Jähriger -Zeugenaussagen zufolge- bei den Feierlichkeiten im Kulturhaus in Hirschberg mehrere Gäste und entfernte sich anschließend vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Veranstaltung. Jedoch gab es Hinweise auf die Identität des Mannes. Und auch am Dorfplatz in Schlettwein kam es zwischen einem 26-Jährigen und mehreren Gästen der Mai-Feierlichkeiten zum Streit. In der Folge schlug der Mann auf mehrere Personen ein. In Anbetracht der Alkoholisierung der Beteiligten werden die folgenden Ermittlungen Hinweise zu den jeweiligen Tatbeteiligungen geben. In beiden Fällen wurden offensichtlich mehrere Gäste von jeweils einem Tatverdächtigen angegriffen.

