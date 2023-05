Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW rollt bergab und klemmt Fußgängerin ein: Schwerverletzt

Pößneck (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin durch einen rollenden PKW in Pößneck erfasst und schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine 59-Jährige ihren PKW am abschüssigen Markt in Pößneck abgestellt. Aus zunächst unklarer Ursache rollte das Fahrzeug von allein an und stieß mit einer 63-jährigen Fußgängerin zusammen. In der Folge wurde die Frau zwischen dem PKW und einem Poller eingeklemmt und schwer am Bein verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die Fahrzeugeigentümern muss sich nun strafrechtlich verantworten. Mutmaßlich könnte das offensichtlich nicht ausreichende Betätigen der Handbremse unfallursächlich sein.

