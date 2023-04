Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Karlsruhe) Vandalismus am Bahnhof Karlsruhe-Hagsfeld - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am frühen Montagmorgen (3. April) am Bahnhof Karlsruhe-Hagsfeld einen Fahrkartenautomaten zerstört und für Störungen im Betriebsablauf der Deutschen Bahn gesorgt.

Wie ein Zeuge der Bundespolizei mitteilte, lenkten laute Geräusche gegen 04:00 Uhr seine Aufmerksamkeit auf den Bahnhof. Dort fielen ihm zwei Personen auf, die mit Gewalt auf den Fahrkartenautomaten einwirkten.

Eine Streife der Bundespolizei stellte später fest, dass Unbekannte zudem mehrere Gegenstände, darunter auch Steine, in den Gleisbereich legten. Dies führte zur zeitweisen Sperrung der Gleise und Verzögerungen im Betriebsablauf. Ob es sich dabei um die gleichen Personen handelte, die auch den Fahrkartenautomaten zerstörten, gilt noch zu klären.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung. Am Tatort sicherten die Beamten zahlreiche Spuren, die nun in die Ermittlungen einfließen.

Zudem bittet die Bundespolizei weitere Zeugen, die an diesem Morgen etwas beobachtetet haben, sich zu melden. Dies kann jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder online unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell