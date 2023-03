BPOLI-KA: (Karlsruhe) Mit Messer im Bahnhof unterwegs - Frau bedroht Bundespolizisten

Karlsruhe (ots) - Drei junge Menschen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren haben sich Dienstagmittag (28. März) am Karlsruher Hauptbahnhof beinahe leichtfertig in Lebensgefahr gebracht. Gegen 13:00 Uhr fuhr ein Güterzug in den Hauptbahnhof ein. Der Lokführer sah aus dem Führerstand heraus, wie die Jugendlichen zunächst Gegenstände nahmen und den Zug damit bewarfen. ...

