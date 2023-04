Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Unbekannter stiehlt Geldbörse

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat Freitagabend (31. März) eine Reisende im ICE auf der Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart bestohlen. Der Frau entstand ein Schaden von 275 Euro.

Nach der Fahrkartenkontrolle kurz vor dem Halt in Mannheim gegen 17:00 Uhr, legte die 43-jährige Geschädigte ihre Geldbörse zurück in die Tasche, die sich über ihr in der Gepäckablage befand. Anschließend schlief sie ein.

Als sie aufgrund der Durchsagen im Zug aufwachte, bemerkte sie noch einen jungen Mann in der Nähe ihrer Tasche, ohne dies zunächst für verdächtig zu halten. Erst kurz nach Abfahrt in Mannheim stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Der junge Mann wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt mit sehr dünner Figur. Er war etwa 170 cm groß und hatte schwarze, lockige Haare. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose. Auffällig waren seine gelb-blauen Kopfhörer, die er um den Hals trug, wie auch der weiße Pullover mit farbigen Streifen an den Ärmeln, den er mit sich führte.

Nach Ankunft in Stuttgart erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls bei der Bundespolizei. Zur Ermittlung des Tatverdächtigen wird nun auch die Videoauswertung am Mannheimer Hauptbahnhof hinzugezogen.

Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei unter 0721 120160 oder online unter www.bundespolizei.de entgegen.

Die Bundespolizei warnt davor, in Zügen oder im Bahnhof offen mit Wertgegenständen zu hantieren. Taschendiebe beobachten ihre Opfer und nehmen solche Situationen als Tatgelegenheit wahr. Leicht zugängliche Wertsachen stellen im Gedränge oder in anderen unübersichtlichen Situationen eine leichte Beute dar. Reisende sollten Wertgegenstände daher stets sehr körpernah tragen und niemals unbeaufsichtigt lassen. Weitere Hinweise finden sich unter www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell