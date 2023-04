LPI-SLF: Trunkenheit am Steuer

Königsee (ots) - Am Freitagabend kam es zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Hundebiss. Zunächst war ein Tierhalter in Milbitz von seinem eigenen Hund angefallen worden und musste sich aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus begeben. Der Hund wurde derweil in die Obhut eines Nachbarn gegeben. Da der Hund auch in diesem Haushalt zwei Personen durch Bisse verletzte, musste er schließlich mit einem Blasrohr betäubt werden und landete anschließend im Tierheim. ...

mehr