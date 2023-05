Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Männer geraten aneinander: Anzeige wegen Körperverletzung

Bad Lobenstein (ots)

Am Samstagvormittag gerieten zwei Männer in der Poststraße in Bad Lobenstein in Streit. Nachdem ein 42-Jähriger durch mehrere Schläge zu Boden ging, flüchtete der Täter zunächst. Ein Notarzt, der auf dem Weg zu einem anderen Einsatz die Körperverletzung mitbekam, kümmerte sich um den 42-Jährigen. Später wurde bekannt, dass es zwischen dem Opfer sowie seinem Bekannten zunächst zum verbalen Streit und anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Rahmen der Fahndung nach dem Beschuldigten wurde dieser, ein 43-Jähriger, im Bereich des Topfmarktes aufgegriffen. Beide Männer standen erheblich unter Alkoholeinfluss, der Verletzte kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige erstattet.

