LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Pößneck (ots) - Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin durch einen rollenden PKW in Pößneck erfasst und schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine 59-Jährige ihren PKW am abschüssigen Markt in Pößneck abgestellt. Aus zunächst unklarer Ursache rollte das Fahrzeug von allein an und stieß mit einer 63-jährigen Fußgängerin zusammen. ...

