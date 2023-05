Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tretroller auf Straßenbahngleisen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.05.2023), in der Zeit von 14:49 Uhr und 15:09 Uhr, stellten Unbekannte einen Kinder City Tretroller auf den Straßenbahngleisen in der Rheinuferstraße (Höhe Haltestelle Gartenstraße) ab. Um 15:09 Uhr erfasste eine Straßenbahn den abgestellten Roller. Der Roller blieb unter der Bahn stecken und konnte erst sichergestellt werden, als die Straßenbahn zurücksetzte. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn ist derzeit noch unbekannt.

Der Bahnverkehr musste aufgrund des Ereignisses für rund 40 Minuten gesperrt werden. Bei dem Tretroller handelt es sich um einen schwarzen Kindertretroller mit der bunten Aufschrift Mikado Sport an der Lenkstange.

Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Haben Sie gesehen wer den Kinder Tretroller auf die Gleise gestellt hat?

Können Sie Hinweise zu dem Besitzer des Tretrollers geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell