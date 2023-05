POL-PPRP: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Karl-Legien-Straße wurde am 13.05.2023 zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr eingebrochen. Im Innern des Hauses wurden mehrere Schränke angegangen und Schmuck gestohlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sie haben die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per ...

