Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zentrale Verkehrsdienste Großkontrolle des gewerblichen grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehrs auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt Ost

Bild-Infos

Download

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 08.12.2022 von 20 Uhr bis 03.30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und Zentralen Verkehrsdienste gemeinsam mit Kräften des Zolls den gewerblichen Personen- und Güterverkehr an der Rastanlage Dannstadt Ost. In dieser Zeit konnten die Kräfte insgesamt 26 Fahrzeuge - Reisebusse, Lkw und Sprinter überprüfen. Dabei mussten in fünf Fällen Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet werden, drei Mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Trunkenheitsfahrt mit einer Atemluftalkoholkonzentration von 1,52 Promille und eine Urkundenfälschung. Vier Mal wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt, weshalb entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Desweiteren ergab die Überprüfung einer Person einen Fahndungstreffer, gegen diese lag die Aufenthaltsermittlung einer Staatsanwaltschaft vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell