PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 12.11.2022

Limburg (ots)

+++Unfall mit zwei Leichtverletzten +++Einbruch in Kellerräume +++Einbruch in Wohnhaus+++

Unfall mit zwei Leichtverletzten

L3453 Barig - Selbenhausen Richtung Löhnberg Unfallzeit: 11.11.2022, 20:30 Uhr

Ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Waldbrunn war zur Unfallzeit mit seinem Pkw BMW aus Richtung Barig-Selbenhausen kommend, in Richtung Löhnberg unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Böschung. Ersten Ermittlungen zufolge durfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn unfallursächlich gewesen sein. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer des 21 jährigen im Alter von 18 und 17 Jahren leicht verletzt, diese konnten das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 EUR geschätzt.

Einbruch in Keller

Egerländer Straße in 65556 Limburg - Staffel 11.11.2022, gg. 20:00 Uhr

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am gestrigen Freitag gegen 20:00 Uhr mehrere Personen mit Taschenlampen, die sich an einem Nachbargebäude zu schaffen machten. Noch vor dem Eintreffen der sofort nach dort entsandten Streifen waren die Personen offensichtlich bereits wieder geflüchtet. Durch die Beamten konnte in der Folge festgestellt werden, dass durch die Täter offenbar eine Tür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht worden waren. Ob auch etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Berliner Straße in 65611 Niederbrechen 11.11.2022, 19:20 Uhr - 12.11.2022 01:15 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses wurde offenbar durch Einbrecher ausgenutzt um Beute zu machen. Während sich die Bewohner eines Hauses in der Berliner Straße in Niederbrechen außer Haus befanden, nutzten offenbar bislang unbekannte Täter die Gelegenheit und schlugen die Scheibe einer rückwärtigen Balkontür ein. In dem Gebäude wurden anschließend mehrere Räume durchsucht und Bargeld entwendet.

Auch hier nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431-91400 Hinweise und Mitteilungen in der Sache entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell