Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 23.03.2023:

Peine (ots)

Verbundkontrollen in Peine

Der Sicherheitsverbund aus Landkreis, Stadt und Polizei Peine hat am Nachmittag des 23.03. erneut gemeinsame Kontrollen in Peine durchgeführt. Ab den späten Mittagsstunden sind zahlreiche Imbisse und Lieferdienste einer anlasslosen Kontrolle unterzogen worden. Diverse Fachbereiche der Ordnungsbehörden überprüften einzuhaltende Richtlinien. Dabei wurden insbesondere hygiene- und lebensmittelrechtliche Vorschriften, aber auch arbeitsrechtliche Vorgaben überprüft. Bei diesem erneuten, ganzheitlichen Zusammenwirken zeigte sich, dass die inzwischen gewachsenen Strukturen zwischen den Partnern des Sicherheitsverbundes ein gelungenes und reibungsloses "Hand-in-Hand-Arbeiten" ermöglichen. Darüber hinaus waren auch bei der heutigen Kontrollaktion der Zoll und die Steuerbehörden mit an dem Einsatz beteiligt. Insgesamt sind 12 Gastronomiebetriebe kontrolliert worden. Im Ergebnissen gab es einige baurechtliche und bauordnungsrechtliche Verstöße zu ahnden, sowie eine Vielzahl von Unstimmigkeiten bei Hygienebestimmungen, wie z.B. die ordnungsgemäße Lebensmittellagerung. Außerdem fielen einige Verstöße gegen steuerrechtliche Vorgaben auf. Nachdem die Kontrollen insgesamt friedlich und kooperativ abliefen, waren die Maßnahmen gegen 16:00 Uhr beendet. Die festgestellten Verstöße werden nun von den jeweils zuständigen Behörden und Fachdienststellen abgearbeitet und verfolgt.

