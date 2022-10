Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Jena (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen in Jena in der Bürgelschen Straße stellten Polizeibeamte einen 49-Jähriger fest, der sein Kleinkraftrad trotz Alkoholgenusses im öffentlichen Straßenverkehr führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille, so dass der Mann in der weiteren Folge einer Blutentnahme unterzogen werden musste und nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr in der Tasche hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell