Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Jena (ots)

Donnerstagmittag kam es in Jena in der Closewitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Renault und einem Pkw VW. Der 72-jährige Renault-Fahrer wollte von einer Grundstücksausfahrt auf die Closewitzer Straße nach links in Richtung Rautal fahren und übersah hierbei einen 56-jährigen VW-Fahrer, der mit seinem Pkw bereits auf der Closewitzer Straße Richtung Rautal unterwegs war, so dass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

